Canale Whatsapp della ASL 1 per inviare alla cittadinanza informazioni su notizie urgenti, eventi, campagne per la salute, novità, servizi sanitari

La ASL1 ha attivato un canale Whatsapp per inviare alla cittadinanza informazioni su notizie urgenti, eventi, campagne per la salute, novità, servizi sanitari in provincia di Imperia.



Spiegano dalla ASL Imperiese: "Se desiderate ricevere in tempo reale queste news potete inserire tra i vostri contatti (rubrica) il numero +39 338 29 78 341 (si consiglia di memorizzare in rubrica e di registrare il numero sotto la voce 'ASL 1 Imperiese' ed inviare un messaggio con il seguente testo: 'ISCRIVIMI'.

Ogni numero di telefono resterà anonimo e sarà usato nel rispetto della legge sulla privacy (l'informativa è consultabile su www.asl1.liguria.it).

Nessun utente potrà vedere i contatti altrui. In qualsiasi momento potrà cancellarsi dalla lista con il messaggio 'CANCELLAMI'.

Abbiamo un analogo canale anche su TELEGRAM (chiamato Asl 1 Imperiese, al quale ci si iscrive e cancella autonomamente)".