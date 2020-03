Una domenica di sole in piena Emergenza Coronavirus: controlli della Polizia Municipale anche sulla ciclabile (Foto)

Stiamo vivendo il primo weekend in piena emergenza Coronavirus, la prima domenica da quando è in vigore il Decreto “Io resto a casa” della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Restare a casa è difficile, ma bisogna farlo, per il bene di tutti. Per questo la Polizia Municipale è sul campo per presidiare le strade di Sanremo e, in particolare, la pista ciclabile, dove qualcuno cerca 'rifugio' tra una passeggiata con il cane, un giro in bicicletta o una corsa vicino al mare.

Serve uno sforzo da parte di tutti. Uniti (ma distanti) ce la faremo.