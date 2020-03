Nizza: mascherine da bricolage in un noto supermercato, foto sul web e immediate scuse della direzione

La fotografia che proponiamo è stata scattata da un giornalista francese, Matthias Galante, che l’ha postata su Twitter e che sta diventando virale sulle reti sociali. E’ stata scattata in un grande magazzino di Nizza , a due passi dalla stazione ferroviaria di Riquier.

Uno stock di mascherine, da utilizzare per il bricolage , sono state messe in vendita ad un prezzo assolutamente accattivante (un euro per cinque mascherine) vicino agli scaffali dove si vendono generi alimentari , dal riso alla pasta, proprio in un momento nel quale in tutta la Francia si segnala una carenza di mascherine protettive.

Il loro posto naturale sarebbe stato nelle corsie che si occupano di piccoli lavoretti o di fai da te, anche perché queste mascherine di protettivo nei confronti dei virus e soprattutto del Covid 19 nulla hanno a che vedere.

Dopo che la fotografia è stata postata è stata la stessa direzione parigina della catena di super mercati, una delle maggiori in Francia, a chiedere all’autore di indicare in quale punto vendita fosse stata scattata, scusandosi per la leggerezza e sottolineando come “questo genere di promozioni non sia effettivamente opportuno nel contesto attuale”.

Ora le mascherine sono tornate nei loro scaffali abituali, ma la frittata ormai era stata fatta…