Nizza: da domani chiude il Terminal 1 dell'aeroporto, tutti i voli verranno gestiti al Terminal 2

Da domani a mezzanotte chiuderà il Terminal 1 dell’aeroporto di Nizza, quello che solitamente si occupa dei voli internazionali e intercontinentali.

Tutte le operazioni di volo in partenza e in arrivo allo scalo della Costa Azzurra saranno operate dal Terminal 2. Come scrive oggi Nice Matin, infatti, a causa dell'epidemia di Coronavirus in Francia e nel mondo, l'aeroporto di Nice Côte d'Azur deve essere riorganizzato.

L'aeroporto ha deciso di adottare questa misura per ottimizzare la gestione dei flussi di passeggeri, la sicurezza dei loro viaggi e il monitoraggio ottimale degli obblighi di sanità pubblica.