La Croce Rossa di Imperia ha attivato il servizio ‘Farmaco Pronto’ per i cittadino over 65

La Croce Rossa Italiana, Comitato di Imperia, ha aderito al protocollo di intesa tra il Comitato Nazionale della CRI e FEDERFARMA e A.S.SO.FARM-Distribuzione e comunica che ha attivato, oltre ai normali servizi che vengono svolti quotidianamente, il servizio ‘Farmaco Pronto’ per i cittadino over 65 che non possono provvedere diversamente ad approvvigionarsi dei farmaci.

“Per poter usufruire del servizio – spiegano dalla CRI - i richiedenti possono rivolgersi al numero verde della CRI 800065510 oppure ai servizi sociali del Comune di Imperia. I nostri volontari provvederemo al prelievo in farmacia e alla consegna dei farmaci dalle ore 16.00 alle ore 19.00 dal lunedì al sabato.

Si fa presente che non è possibile attivare il servizio con canali diversi da quelli indicati, NESSUN Volontario di Croce Rossa Italiana si presenterà presso le case dei cittadini per l’attivazione di questo servizio o altre iniziative legate alla attuale emergenza. Si invitano i cittadini a segnalare alle FF.OO. ogni situazione sospetta. Si invitano i cittadini ad aderire alla iniziativa #iorestoacasa, NOI NON POSSIAMO, aiutateci restando a casa”.