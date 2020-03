Emergenza sanitaria: all’Ospedale di Imperia più posti auto gratuiti per i dipendenti in servizio

Aumenta il numero dei posteggi gratuiti per il personale dell'ospedale di Imperia. A seguito della comunicazione inviata dall'Assessore alla Sanità della Regione Liguria, Sonia Viale, e delle indicazioni della Direzione aziendale ASL1, la società Abaco Spa - concessionaria della gestione dei parcheggi nell'area del Polo Ospedaliero di Imperia - ha convertito 48 posti auto interni, a tariffa agevolata, in posti auto gratuiti con riserva esclusiva ai dipendenti in servizio. Fino al 3 aprile, saranno in totale 91 i posteggi gratuiti a disposizione dei dipendenti ASL1 dell'Ospedale di Imperia.

Un altro gesto di attenzione per il lavoro messo in campo in questi giorni di emergenza che ha già riscontrato la disponibilità di altre imprese locali del territorio.