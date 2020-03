Emergenza Coronavirus: a Sanremo il primo sabato sera con i locali chiusi, ecco la città vuota (Foto)

Primo sabato sera con tutti i locali chiusi a Sanremo. Una atmosfera che la città dei fiori e tutta la nostra provincia non conosce e che solo chi ha subito i momenti della guerra può ricordare. E stavolta in strada non c’è proprio nessuno.

Che bar e ristoranti avessero assolto fin dal primo giorno l’obbligo di chiusura dalle 18 lo avevamo già evidenziato nei giorni scorsi ma ieri, primo sabato di stop totale, abbiamo voluto vedere come si presentava la città. Per fortuna le luci ci restituiscono una Sanremo ‘accesa’ ma totalmente svuotata. E’ praticamente impossibile trovare qualcuno all’esterno e solo qualche auto in transito ci consegna qualche sprazzo di vita.

Ci sono alcune pattuglie delle forze dell’ordine nella loro opera di controllo, ma sono poche le persone che vengono sottoposte a verifica. Tutti stanno a casa, come chiesto dalle massime autorità. Questo è il Coronavirus, questo è un momento davvero particolare per tutta Italia. Dall’alto c’è l’ospedale ‘Borea’ avvolto dal tricolore di luci che domina la città ma in giro non c’è nessuno. Incontriamo un uomo su una panchina di piazza Bresca, una piazza incredibilmente vuota e con tutti i locali della ‘movida’ chiusi. E’ forse la zona che fa più impressione, visto che siamo abituati ad osservarla con bar e ristoranti sempre stracolmi e la mente volta a poco più di un mese fa quando, durante il Festival, c’era musica e tantissima gente.

Anche in via Matteotti, in piazza Colombo e davanti al Casinò il deserto totale. Davvero strana Sanremo così. E’ un sabato strano, una serata davvero diversa. Non sarà purtroppo l’ultima ma speriamo tutti insieme di superare questo momento, che non dimenticheremo mai.