Dal Principato di Monaco: altri 4 casi di Coronavirus (ora sono 7), le raccomandazioni e le rassicurazioni del Governo

Negli ultimi due giorni, come in tutti i paesi europei, i casi di Coronavirus sono cresciuti anche nel Principato di Monaco. Dopo il rallentamento delle ultime due settimane, le autorità sanitarie hanno confermato altri 4 casi positivi al Covid-19 che porta ad un totale di 7.

La stragrande maggioranza dei pazienti, lievemente sintomatici, è tornata a casa. Uno è ricoverato in ospedale mentre, per gli altri ed in conformità con il protocollo terapeutico adottato dalle autorità monegasche, è stato preferito tenere a casa gli altri. Per tutti i casi è stata avviata un'indagine epidemiologica, per scoprire i movimenti compiuti dai pazienti negli ultimi giorni e identificare le persone con cui sarebbero stati in contatto.

Il Principato di Monaco, comunque, sta entrando in una fase di rallentamento della diffusione del virus, come le regioni limitrofe anche se le autorità monegasche sottolineano, come ovunque, che il virus non circola da solo ma è il movimento delle persone che muove la pandemia. Proprio per questo il Governo su istruzioni del Principe Alberto II, ha adottato una serie di misure necessarie per proteggere la comunità.

Come già noto, da ieri sera sono chiusi tutti i locali ed i negozi non sono essenziali. Rimangono aperti: negozi di alimentari e mercati, farmacie, tabacchi ed edicole, stazioni di servizio e banche. Tutti gli altri esercizi commerciali (in particolare ristoranti, caffè, sale da concerto, cinema, casinò e discoteche) restano chiusi mentre i luoghi di culto rimarranno aperti.

Per limitare i movimenti ed i contatti delle persone il Governo, di concerto con il Principe ha istituito la chiusura da domani di asili nido e istituti scolastici nel Principato di Monaco (scuole, collegi, scuole superiori, istituti di istruzione superiori). Le autorità monegasche istituiranno un servizio di asilo nido per i figli del personale, la cui attività è essenziale nella lotta contro l'epidemia o per il funzionamento dello Stato.

Il governo raccomanda l'istituzione del telelavoro per consentire lo svolgimento di attività economiche nel rispetto delle esigenze di assistenza all'infanzia. In particolare per i pendolari (e quindi anche per i lavoratori italiani impiegati a Monaco) è una risposta coerente al graduale rallentamento della fornitura del trasporto pubblico, in particolare ferrovia (Sncf e Thello).

Il Governo monegasco conferma che, al momento, non ci sono difficoltà negli approvvigionamento e non ci sono preoccupazioni per il futuro. Viene fatto l’invio a non modificare le abitudini di acquisto dei tradizionali prodotti alimentari: “Non c'è motivo di correre nei negozi, le reti di distribuzione funzionano normalmente”.

“La salute dei monegaschi e dei residenti nel Principato – evidenzia il Governo - è una priorità assoluta del governo e rimarrà tale fino alla fine di questa pandemia globale. Ringraziamo e accogliamo con favore l'intensa mobilitazione di tutto il personale sanitario e di soccorso che, sin dall'inizio dell’epidemia ha permesso, consente e consentirà di raggiungere l’obiettivo. Ognuno di noi detiene una parte della protezione per gli altri, a cominciare da quelli a noi vicini”.