Coronavirus: troppe persone a Camporosso, e il sindaco fa presidiare passeggiata a mare e pista ciclabile

Troppe persone in giro, e il sindaco di Camporosso Davide Gibelli fa presidiare la passeggiata a mare e la pista ciclabile della val Nervia dalla protezione civile.



Questa mattina il primo cittadino si è riunito con la polizia municipale e la protezione civile, costituendo il coc (centro operativo comunale), per coordinare l’emergenza.



“Alla luce del fatto che ieri abbiamo constatato che troppe persone, anche in gruppo, si trovavano sulla passeggiata a mare e sulla ciclovia, abbiamo chiesto alla protezione civile di presidiare i luoghi e verificare che le persone non si riuniscano e rispettino le misure imposte dal governo”, ha spiegato il sindaco a Sanremo News.