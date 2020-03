Coronavirus: spesa a domicilio a Pontedassio, il gesto dell'autista ncc Gianni Staffa

Spesa a domicilio a Pontedassio. L’amministrazione comunale promuove l’iniziativa di un autista ncc residente nel comune della valle Impero.

“Grazie al contributo volontario del nostro compaesano, Gianni Staffa Anassarette (Driver professional), il quale ha qualifica NCC perciò può svolgere questo ruolo, - spiegano - da oggi verrà rinforzato il servizio ‘spesa a domicilio’ per le persone anziane sole di Pontedassio e frazioni, in modo da evitargli spostamenti dalla propria abitazione per beni di prima necessità.



Il servizio sarà totalmente gratuito.

Gianni sarà a disposizione delle attività commerciali di Pontedassio come:

Alimentari Pezzuto (0183/279913),

Alimentari Rimbaudo (0183/279099),

Macelleria da Maurizio (0183/279648).



Chiunque avesse bisogno può contattare direttamente il punto vendita, il quale si rivolgerà a lui per la consegna.

Un enorme grazie a nome di tutta l’amministrazione comunale, ben vengano iniziative come queste da parte dei nostri concittadini”.