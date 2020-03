|

Coronavirus: gravidanza e allattamento, quali i rischi ? Il pediatra Gianfranco Trapani ne parla a '2 ciapetti con Federico via skype' (Video)

Il dottor Gianfranco Trapani si è messo a disposizione a rispondere ad eventuali domande che potranno essere inviate alla pagina Facebook "2 ciapetti con Federico" oppure al profilo Instagram.

"La letteratura medica ha escluso, alla luce dei dati attualmente a disposizione, possibili trasmissioni da donne positive al coronavirus ai bimbi che portano in grembo". A dichiararlo, intervenuto a '2 ciapetti con Federico via skype', è il pediatra Gianfranco Trapani in risposta ad alcuni quesiti giunti dopo la prima puntata. "Vengono inoltri esclusi problemi legati all'allattamento - ha aggiunto - Le mamme devono però assumere le dovute precauzioni". Il dottor Gianfranco Trapani si è messo a disposizione a rispondere ad eventuali domande che potranno essere inviate alla pagina Facebook "2 ciapetti con Federico" oppure al profilo Instagram.

Federico Marchi

