Coronavirus: a Taggia mascherine gratis alla fermata del bus. Il gesto d'amore dell'infermiera Daniela Amico

In piena emergenza coronavirus, purtroppo è molto difficile reperire le mascherine, spesso esaurite in tutte le farmacie. Per venire incontro alle persone che non le hanno trovate, l’infermiera di Taggia Daniela Amico ha pensato di realizzarle a mano.



“Sono per uso casalingo, – spiega Daniela a Sanremo News – realizzate da me, in cotone. Le ho messe a disposizione alla fermata del bus sull’Aurelia a Taggia, in attesa che arrivino quelle sterilizzate”.