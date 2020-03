Come si vive a Londra al tempo del coronavirus? Ce lo spiega la sanremese Stefania Rulfi "Qui la vita scorre come niente fosse" (foto e video)

“Molte famiglie perderanno i loro cari”. È la frase shock pronunciata alcuni giorni fa dal premier inglese Boris Johnson, che ha parlato alla nazione dopo l’aumentare dei casi di coronavirus nel Regno Unito. Ma altrettanto scioccante, per molti, è stato sapere cosa l’Inghilterra ha in mente di fare per contrastare il contagio: niente, semplicemente aspettare che gli inglesi sviluppino gli anticorpi.



Un atteggiamento, quello del premier, affiancato dagli esperti scientifici e sanitari del governo, che inevitabilmente si ripercuote sui comportamenti della popolazione.



Da anni a Londra vive la sanremese Stefania Rulfi, un passato in politica, oggi manager della galleria d’arte Richard Orlinski. L’abbiamo contattata per chiederle come nella vita di tutti i giorni gli inglesi stanno convivendo con il virus. Se in Italia le prescrizioni del governo hanno costretto tutti i cittadini a rimanere nelle proprie case fino al 3 aprile, in Inghilterra, nonostante i segnali che arrivano dal resto del mondo sembrano anni luce dall’adottare provvedimenti di questo tipo.





– ci racconta Stefania, che tutti i giorni prende la metro –”.Stefania, in Italia ha ancora la famiglia e molti amici che la aggiornano sulla situazione. Alla luce di questo, facendo un paragone tra le notizie che arrivano in Italia e la vita di tutti i giorni, come niente fosse in Inghilterra, spiega: “”.– conclude –”.