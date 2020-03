Sanremo: le conseguenze dell’emergenza Coronavirus sul commercio, intervista ad Andrea Di Baldassare “Pochi hanno le energie per superare questo mese” (Video)

Forse è ancora troppo presto per capire il reale impatto economico che avrà l’emergenza sanitaria che ha investito il nostro Paese e sta per investire l’intera Europa. Sanremo, come molte altre città della zona e non solo, sta sperimentando queste prime ore di serrata totale con un clima spettrale che si fa largo in quelle vie che solo qualche settimana fa ospitavano l’evento più importante della televisione italiana. Mentre ora fa i conti con un silenzio raggelante.

A fare le spese di tutto questo è il tessuto economico della città che, come noto, si basa sul turismo e sugli imprenditori che investono nel settore della ricezione. Ne abbiamo parlato con Andrea Di Baldassare, responsabile cittadino di Confcommercio e titolare del B.I.G. di piazza Bresca.