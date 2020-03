Comprare azioni: le dritte di EdilBroker.it per il 2020

Comprare azioni è il sogno di molti, anche di tanti italiani. I grandi marchi quotati in borsa fanno parte da sempre della nostra vita quotidiana e del nostro immaginario e quando si diventa grandi e si scopre il mondo degli investimenti si comincia anche a fantasticare sulla possibilità di intervenire su aziende come la Coca-Cola, la Ferrero, la Nike o Facebook.

EdilBroker.it, uno dei siti più importanti e seguiti in Italia sulla tematica del trading online e mercati azionari, da diversi anni spiega e produce guide su come sia effettivamente possibile operare sull'azionario anche con un semplice pc e una connessione a internet, uno degli esempi dei contenuti prodotti è questa guida su come comprare azioni .

Approfondiamo la questione proprio con il supporto del noto portale, allo scopo di capire come ci si può muovere oggi per entrare in possesso di eccellenti azioni di borsa.

Comprare azioni nel 2020: come si fa?

L'anno è il 2020 e non è mai stato così facile entrare in borsa. La prevalenza di internet ha reso possibile il trading in qualsiasi momento della giornata, in qualsiasi parte del mondo ci si trovi. La maggior parte delle volte, nel mondo “reale”, se si vogliono acquistare azioni, si deve passare attraverso un agente di cambio.

Tuttavia, è perfettamente possibile entrare nel mercato azionario da soli senza un agente di cambio. Proprio siti come EdilBroker.it ci mostrano dove acquistare azioni e come farlo, attraverso le società di intermediazione online, cosa fanno gli agenti di cambio, e come si può comprare e vendere azioni con o senza un agente di cambio.

Se avete passato del tempo a guardare le azioni o a parlare con i vostri amici che si dilettano con le azioni, probabilmente avete sentito parlare di conti di intermediazione. Un "conto di intermediazione" suona come uno di quei termini finanziari incomprensibili come "fusione" o "quantitative easing", ma il concetto di conti di intermediazione è piuttosto semplice.

I broker e il loro ruolo per comprare azioni

Un conto di intermediazione viene aperto presso le piattaforme dei broker (come eToro, Investous etc.) è un tipo specifico di conto che consente di acquistare e vendere azioni. Prima si deposita una somma di denaro sul broker e poi si possono acquistare e vendere titoli. I broker sono di solito gestiti da società di intermediazione o di investimento.

In poche parole, i broker fanno gli ordini per i vostri investimenti e fungono da intermediari tra voi e i titoli che volete acquistare o vendere. Le persone e le società che gestiscono i vostri investimenti sono chiamate “piattaforme di brokeraggio”.

Aprire un conto su queste piattaforme vi da accesso a diversi tipi di investimento come azioni, obbligazioni, fondi comuni d'investimento, forex trading e altro ancora. Il vantaggio chiave dei conti di intermediazione è che avete accesso a tutti i tipi di investimenti sotto la guida di broker esperti e avete accesso a un'interfaccia che rende il trading più facile.

Gli account di trading aperti sotto la guida di una società di brokeraggio di solito vengono forniti con una sorta di guida esperta in modo da poter gestire i vostri fondi in modo responsabile.

Una volta che avete i fondi, si possono investire in vari titoli. La società di brokeraggio prende una piccola commissione per ogni ordine di acquisto/vendita. La maggior parte delle società ha tre tipi di commissioni:

Commissione di intermediazione : molti dei broker hanno una commissione mensile che si deve pagare per mantenere il conto. Questa commissione può essere un tasso forfettario o una percentuale del valore del vostro conto.

Commissione di transazione : alcune società addebitano una commissione anche ogni volta che si acquista o si vende un'azione. Di solito, le spese di transazione sono forfettarie, ma possono variare a seconda dell'azienda.

Commissione di gestione: Se il vostro conto è gestito direttamente da un agente di borsa, dovrete pagare una commissione di gestione. Le commissioni di gestione sono di solito una percentuale fissa del totale del patrimonio gestito.