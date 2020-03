Emergenza coronavirus: donate dalla 'Zaoli' mascherine in tessuto per l'ospedale di Sanremo

Continuano le azioni di solidarietà da parte dei cittadini per la gestione dell’emergenza Coronavirus. L’Asl 1 ha ricevuto 500 mascherine in tessuto realizzate dalla Zaoli Sails destinate all’ospedale matuziano. La storica veleria, ha donato i dispositivi prodotti con il materiale fornito direttamente da ASL1 e un cinquantina di presidi tipo visiera.

Altri 590 pezzi sono stati donati da 'La Muraglia' di Sanremo. I proprietari del ristorante cinese, hanno contattato il reparto di Malattie Infettive, per regalare un lotto di mascherine chirurgiche arrivato dalla Cina.

“La priorità in questo momento è recuperare i DPI per il personale medico e sanitario ma anche le mascherine chirurgiche sono importanti per chi ha sintomi o è malato. Abbiamo bisogno anche di queste. Sono grata di queste iniziative che riconoscono l’impegno della nostra sanità in questo momento così difficile” commenta Sonia Viale, Vicepresidente e Assessore alla Sanità di Regione Liguria.

“Ringraziamo tutti i cittadini per la sensibilità e l’attenzione rivolta verso il mondo della sanità - afferma la Direzione aziendale di ASL1 - ogni giorno riceviamo messaggi di solidarietà che dimostrano la forza di una comunità impegnata a superare questo periodo critico”.