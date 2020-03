Coronavirus, Toti: "I contagi sono in aumento, ma le cure sono garantite per tutti i cittadini"

"Come era prevedibile cresce il numero dei contagi sul nostro territorio e Al momento non c'è nessun cittadino ligure che non ha le cure di cui ha bisogno". Così il presidente della giunta regionale ligure Giovanni Toti durante il consueto punto stampa serale sui dati odierni dei contagi da Coronavirus effettuato insieme all'assessore alla sanità Sonia Viale, all'assessore alla protezione civile Giacomo Giampedrone e al sindaco di Genova, Marco Bucci.

Sono 524 le persone positive al Covid-19 in Liguria, 90 in più rispetto a ieri. Di questi, 319 sono ospedalizzati, 172 sono al proprio domicilio e 33 sono clinicamente guariti (ancora positivi, a casa). Le persone decedute dall’inizio dell’emergenza salgono a 33: nella giornata odierna si sono verificati 6 decessi. Complessivamente le persone risultate positive sono 524 (90 in più di ieri) gli ospedalizzati sono 319 (44 in più di ieri) di cui 66 in terapia intensiva. Nel distretto dell'Asl 1, 47 sono in tutto i pazienti di cui 8 terapia intensiva, dell'Asl 2 sono 52 pazienti (di cui 12 terapia intensiva e dell'Asl 3 Colletta di Arenzano/Gallino Pontedecimo sono ricoverati 3 pazienti. A Villa Scassi ci sono 14 ricoverati, in Asl4 sono 10 (di cui 2 terapia intensiva), in Asl 5 37 (di cui 8 terapia intensiva), all'ospedale Policlinico San Martino – sono 81 (di cui 20 terapia Intensiva), al Galliera sono 40 (di cui 8 terapia intensiva), all'ospedale Evangelico sono 35 (di cui 8 terapia Intensiva) mentre negli altri reparti ospedalieri risultano ricoverate 52 persone.

A domicilio ci sono 172 persone (+65), clinicamente guariti, ma restano positivi e sono a casa, sono in tutto 33 ed infine le persone in sorveglianza attiva complessivamente sono 1609. Dall'inizio dell'emergenza fino ad oggi sono 33 le persone decedute. Nella giornata odierna si sono verificati 6 decessi (sono sempre esclusi i 2 campioni positivi su altrettante salme). E nel dettaglio uno si è registrato al policlinico San Martino e si tratta di un uomo, 78 anni genovese, a Villa Scassi è deceduta una donna di 80 anni genovese, 3 persone sono morte al Galliera e si tratta di uomo di 76 anni, un uomo di 89 anni e di donna 84 anni, tutti genovesi, infine all'ospedale di Sestri Levante è morto un 91enne di Sestri Levante. Altri due pazienti sono stati dimessi dal reparto malattie infettive del San Martino di Genova.

"Dal punto di vista economico il Governo in questo ore sta prevedendo le misure contenuto nel decreto di 25 miliardi; tutte le regioni le stanno analizzando e domani- ha affermato Toti- attendiamo di avere la firma conclusiva. Stiamo lavorando anche per avere mascherine in più che servono a tutti i territori. Da Roma stiamo aspettando che si organizzi finalmente una catena logistica che ci consenta di assicurarci l' approvvigionamento necessario. Domani, domani e dopodomani attendiamo carichi che ci siamo procurati da soli. Uno arriva dalla Sardegna e l'altro direttamente dalla Cina grazie all'intercessione di imprenditori privati che abitualmente commerciano con la Cina. Cinque respiratori sono già arrivati e altrettanti arriveranno direttamente da Roma". Il Governatore Toti ha poi informato la stampa che a breve la Liguria avrà una propria catena logistica "che fornirà tutto il territorio dei dispositivi necessari, come tute e mascherine e oltre agli ospedali andranno anche i medici di base e alle farmacie. Adesso vi è la priorità di fornire i reparti degli ospedali".

Il presidente della Regione Liguria continua ad appellarsi al senso civico dei cittadini affinchè rimangano ancora a casa per impedire nuovi contagi. "Se tutto andrà bene- ha precisato il governatore- nel prossimo fine settimana vedremo i miglioramenti dettati da queste misure di contenimento e quindi la curva si abbasserà, ma dobbiamo attendere i risultati e soprattutto le persone devono continuare ad adottare queste misure. Io credo che siamo sulla buona strada, ma i prossimi giorni saranno duri e quindi non dobbiamo abbassare la guardia di un solo centimetro".

L'assessore alla sanità Sonia Viale ha voluto ringraziare "dal profondo del cuore chi consegna il cibo, chi raccoglie fondi a favore delle pubbliche assistenze e strutture ospedaliere". L'assessore ha, però voluto precisare che le raccolte fondi non devono anche essere interpretate non solo nell'acquisto di mascherine e dispositivi di sicurezza, ma "occorre indirizzarle verso un implemento della produzione delle stesse". Nel frattempo la Viale ha informato che è stato effettuato un monitoraggio sulle persone senza fissa dimora e sulle strutture che li ospitano e nello specifico sull'igienizzazione delle stesse e sul mantenimento delle distanze di sicurezza "ma occorre continuare in queste operazioni".

L'assessore alla protezione civile Giacomo Giampedrone ha poi, precisato che a breve ci sarà il trasferimento di molte persone presso l'ex istituto Falcomatà di La Spezia, messo a disposizione dal Comune e adeguatamente allestito e attrezzato dalla protezione civile per poter accogliere i pazienti dimessi o in quarantena che comunque necessitano di assistenza. Domani invece, sempre a La Spezia sarà attiva la struttura di Viale Cembrano "totalmente dedicato all'ospitale dei pazienti in quarantena, ma negativi e le persone dimesse dagli ospedali in regime di sorveglianza protetta; nei prossimi giorni sarà allestita una struttura analoga anche alla scuola di polizia penitenziaria di Cairo Montenotte e 25 posti saranno allestiti all'interno della nave Msc già attraccata al porto di Genova".