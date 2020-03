La Confartigianato ha diffuso uno schema con alcune indicazioni, rivolte principalmente agli impiantisti elettrici e termoidraulici, che possono essere utili per svolgere l’eventuale attività lavorativa in queste difficili giornate. Un vademecum per lavorare sicurezza alla luce dei vari decreti emanati per affrontare l’attuale emergenza sanitaria.

Scaricare lo schema QUI.