Pontedassio: per l'emergenza coronavirus la Croce Rossa locale chiede piccoli aiuti

La Croce Rossa Italiana, anche e soprattutto in questi giorni difficili, è presente sul territorio per aiutare chi è in difficoltà o, semplicemente, per confortare chi è solo e non può uscire di casa. Il Comitato di Pontedassio è attivo, come sempre, per i servizi di emergenza sanitaria e di trasporto infermi oltre che per la distribuzione dei viveri agli indigenti del nostro territorio.

"In questa situazione di emergenza - si spiega nel comunicato - l'attività non si ferma grazie alla disponibilità dei Volontari e delle Volontarie che sono presenti per garantire i diversi servizi offerti dalla Croce Rossa.

La Croce Rossa, attraverso il servizio 'CRI per le Persone', è vicina ogni volta che vuoi. Chiamando il numero verde 800 06 55 10, attivo 7 giorni su 7, 24 ore al giorno, potrai chiedere che ti vengano consegnati i farmaci o la spesa a domicilio (il costo della spesa e del farmaco sono a carico del richiedente) oppure, semplicemente, potrai chiacchierare per sentirti meno solo.

La nostra comunità locale di Pontedassio e della vallata, come purtroppo ben sappiamo, è già stata colpita duramente dal Coronavirus. Per continuare a garantire il servizio in sicurezza per Voi e per i nostri Volontari, abbiamo bisogno di acquistare i Dispositivi di Protezione Individuale (mascherine, tute in tessuto tecnico, occhiali paraschizzi, guanti) in quantità maggiore rispetto all'ordinarietà.

Abbiamo bisogno anche noi di un aiuto per continuare ad aiutarvi. Una piccola donazione può far la differenza.

E' possibile donare attraverso uno dei seguenti canali ufficiali:

1. bonifico bancario IBAN IT46V0617510500000002154080 intestato a Croce Rossa Italiana - Comitato di Pontedassio. Causale: emergenza coronavirus

2. online dal sito Gofoundme gf.me/u/xq6yvn

3. presso la sede CRI di Pontedassio - 3663808600 - 0183 279700".