Il sindaco di Dolceacqua sensibilizza i suoi concittadini "Dobbiamo stare a casa"

"Cari concittadini,

mai avrei pensato di vedere il nostro paese con le serrande abbassate e con un’incredibile atmosfera di desolazione che fa stringere il cuore. Ma ciò è necessario. É l'unica medicina che possa combattere e vincere il Covid-19". È il sindaco di Dolceacqua Fulvio Gazzola che si rivolge nuovamente ai suoi concittadini.



"Dobbiamo restare a casa - dice Gazzola -, uscire solo per reali esigenze, rinunciare alle nostre libertà ed ai nostri hobby, oggi, per poter ritornare a riappropriarcene al più presto domani. Come ho già sottolineato nella mia precedente lettera, dobbiamo farlo per noi, ma soprattutto per i nostri genitori ed i nostri nonni.

Oggi aggiungo che tutto questo serve anche per aiutare il nostro sistema sanitario, i nostri medici ed infermieri che da diverse settimane stanno lavorando senza tregua. Il nostro sacrificio è indispensabile soprattutto per evitare che, anche qui da noi, i reparti di rianimazione si saturino all’improvviso, senza avere più posti disponibili per chi ne ha bisogno.

Solamente nella ultime 24 ore nell’ospedale di Sanremo c’è stato un incremento del 57% dei ricoveri a causa Coronavirus, dovuto probabilmente all’onda lunga del comportamento irresponsabile delle scorse settimane. Quindi, se vogliamo ritornare al più presto alla nostra vita normale, a far sì che le nostre attività commerciali riprendano, che il nostro paese ritorni a vivere, dobbiamo continuare a stare a casa ed a limitare i nostri spostamenti.

L'Amministrazione Comunale rimane attenta alle indicazioni che ci verranno date dalla protezione civile, e metterà in atto ogni prescrizione o intervento che ci verra' richiesto o segnalato. Abbiamo organizzato, insieme alla Protezione Civile di Dolceacqua, un servizio di consegna domiciliare di spesa e medicine per le fasce più deboli, a confermare ancora una volta come l’attenzione al problema sia costante.

A tutti noi cittadini rimane l’unico compito di stare a casa, vi prego di rispettarlo, in modo che non si sia costretti, assieme alle forze dell’ordine, ad interventi ancora più stringenti o punitivi, come già successo in altri comuni.

#stiamoacasa".