Sanremo, rifiuti conferiti in modo scorretto, un cittadino: "Ecco, i soliti 'furesti' sono arrivati!""

“Buongiorno direttore, segnalo che i ‘furesti’ sono arrivati in barba all'ordinanza covid/19! Da cosa si nota? Ma dalla spazzatura naturalmente che non viene conferita in modo corretto e dalla quantità che sta aumentando nei cassonetti! Sembra di essere ad agosto... vedasi foto di cosa è stato trovato stamattina nel bidone dell'umido. Probabilmente le regole, qualunque siano, che chi proprio le ignora... Che vergogna!”.