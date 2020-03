Sanremo: degrado e maleducazione in salita Ospedale, la segnalazione e la richiesta di una sanificazione (Foto)

Un nostro lettore, Lorenzo Bracco, ci ha scritto per segnalare degrado e maleducazione in salita ospedale a Sanremo:

“Si tratta dell’ex mulattiera che consente di raggiungere la struttura sanitaria a piedi e in questi giorni ancor più praticata visto l'emergenza Covid-19 che richiede tantissimo lavoro fra medici e infermieri nelle varie strutture ospedaliere. Purtroppo come testimoniano le foto ci sono spesso rifiuti gettati a terra e ultimamente mascherine usate. Inoltre la stradina oltre a collegare via Borea con l'ospedale consente anche di accedere al parcheggio che in questi giorni è chiuso per emergenza Covid-19 ma comunque utilizzato ugualmente da numerosi cittadini. Credo che sia di buon auspicio fare una sanificazione antivirale e antibatterica da parte di ditte specializzate considerando la presenza di condomini e non solo, praticata ma sopratutto vicina alle strutture sanitarie pronto soccorso, malattie infettive, come fatto in altre vie della città di Sanremo spero che venga effettuata nel bene di tutti”.