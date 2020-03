Sanificazione strade di Sanremo, la perplessità di un cittadino: "Come mai non è ancora iniziata?"

“Sono un cittadino di Sanremo, io e mia moglie abbiamo 39 ed 31 anni e stiamo rispettando l'ordinanza di non uscire da casa come giusto che sia sperando che al più presto possa passare questa epidemia... Ma ora mi chiedo, come mai non si è visto ancora passare un camion o una persona a disinfettare come succede a Triora, Pontedassio o Milano? Lì gli operatori passano a disinfettare a mano con la botte a tracollo….”