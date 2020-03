Il pensiero di una lettrice sull'epidemia: "Sarebbe importante fare i tamponi a tutti i cittadini"

"Buongiorno a tutti,

desidererei se possibile far girare questo messaggio in merito all'epidemia di coronavirus: sarebbe veramente molto importante poter fare tamponi a tutti i cittadini, perchè per poter contenere il contagio è essenziale trovare le persone asintomatiche, isolarle e allargare la cerchia ai contatti che hanno avuto.

Il virus è ‘visibile’ nelle persone sintomatiche, ma non in quelle asintomatiche e se non le troviamo penso che questo sacrificio, che tutti noi cittadini facciamo in questo momento, non risolva la situazione.

Grazie, Adriana Lanteri".