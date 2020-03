Favolosamente Santo Stefano: la favola di oggi è “La principessa dei palloncini”

Non sarà permesso compiere lunghi viaggi, ma nessuno ci vieterà di fare “Il giro del mondo in 80 giorni” assieme a Jules Verne o di vivere un'avventura su “L'isola del tesoro” con Robert Louis Robertson oppure di vivere le giornate assieme alle “Piccole donne” di Louise May Alcott.

Ogni pomeriggio alle 16.00 prende continua su Sanremonews la nuova rubrica “Favolosamente Santo Stefano": le video favole interattive per bambini e mamme, lette da Giorgia Corradi.

La favola di oggi è: “La principessa dei palloncini” tratta dal Favole al telefono di Gianni Rodari, buona visione e ricordate che #andratuttobene

Vi ricordiamo che i bambini potranno inviare i loro lavori sulla pagina https://www.facebook.com/giorgia.corradi.3 o alla mail favolosamentesantostefano@gmail.com