Con la proiezione del film documentario la 'Transiberiana' a Mentone prosegue l'attività italo-francese

Una delegazione dell’Associazione Europea “Amici della Francia” si ritroverà mercoledì 1° aprile alle ore 14.30 nella Sala S.Exupery di Mentone (8 rue de la République) per assistere assieme al Presidente dott. Eduardo Raneri alla proiezione del film documentario la “Transiberiana” la più grande linea ferroviaria al mondo 9.298 Km che da Mosca porta a Pechino alla presenza dell’autore Christian Durand di Connaissance du Monde (Conoscenza del Mondo).



Il gruppo di studio sulla Storia e Letteratura francese operante nell’ambito dell’Associazione dal 1998 è convocato per le ore 17.15 di mercoledì 15 aprile presso la Biblioteca Aprosiana di Ventimiglia per esaminare assieme a Mr. Jacques Buisson la figura e l’opera dello scrittore Denis Diderot (1713-1784) esponente di spicco dell’Illuminismo e autore, fra l’altro del libro “Lettre sur les aveugles” (lettera sui cechi), oggetto di studio. Per contatti e adesioni tel. 0184 298537.