Sanremo: mancano le mascherine all'ospedale, 'Cuore in Movimento' lancia una sottoscrizione on line

“Stiamo vivendo un’emergenza che vede coinvolti in prima persona gli operatori sanitari. In questo momento la loro dotazione di mascherine, assolutamente indispensabili, è ridotta al minimo; la Direzione Sanitaria del nostro Ospedale ci informa che sono contingentate e quindi insufficienti”.

Interviene in questo modo l’associazione ‘Cuore in Movimento’ ha organizzato una raccolta fondi, su impulso del Presidente Giovanni Mascelli. “Per mio tramite – ha detto – l’associazione si è fatta promotrice di una ricerca sul mercato di queste dotazioni e, grazie all’aiuto di un carissimo amico esperto in relazioni commerciali internazionali, abbiamo la possibilità di superare detta difficoltà. Contiamo di raccogliere i fondi necessari per reperire un grosso lotto di mascherine (Classe 1) ed un successivo lotto di mascherine FFP3 necessarie al personale delle terapie intensive e del pronto soccorso che sono a contatto con i Pazienti altamente sospetti e/o positivi”.

“Auspichiamo una rapidissima raccolta di fondi – termina - per poter realizzare un ordine di almeno 30000 mascherine. Come puoi ben comprendere, la cosa è della estrema urgenza e la tua donazione è della massima urgente importanza per contribuire con noi ad aiutare i nostri angeli in ospedale ed alla vittoria su questo nemico della nostra salute”.

E’ possibile fare una donazione con PayPal oppure con un bonifico all’Iban: IT88V0843922700000100107165. Intestatario Associazione “Cuore in Movimento” e causale: Mascherine per Ospedale.