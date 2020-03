Sanremo: fino a sabato scorso mancavano i francesi, oggi 'manca' tutto il mercato ma regole tutte rispettate (Foto e Video)

Fino a sabato scorso si parlava dell’assenza ormai totale dei francesi, con i problemi economici che ne sarebbero derivati. Oggi, invece, il mercato di Sanremo (come ieri quello di Ventimiglia) non c’è. Un vuoto ed un silenzio spettrali che stridono con quelle mattinate del sabato, soprattutto in estate e prima delle festività, dove è difficile transitare a piedi e dove a volte ci si spinge per poter passare.

Oggi niente di questo. Anche il parcheggio, quello di piazza Eroi dove quando non c’è il mercato è difficile trovare posto, è povero di auto. Quello per gli scooter, dove solitamente è introvabile un posto per i due ruote, praticamente vuoto. Sembra la scena di un film, ma purtroppo è tutto vero. Unica nota positiva il ligio rispetto delle regole fuori dai negozi e nei pressi dei banchi all’interno dell’Annonario. Tutti in fila a distanza di sicurezza, in attesa del proprio turno.

I gestori dei negozi e dei banchi sono tutti muniti di mascherina e guanti e, almeno all’Annonario un po’ di clienti ci sono. Alla ricerca di frutta e verdura fresca, ma anche per fare un po’ di scorta per il fine settimana e non solo. Ci attendono ancora tanti giorni da restare a casa e, mentre i supermercati vedono le code all’esterno per fare lo ‘spesone’, al mercato abbiamo parlato con qualcuno dei banchi: “Cosa volete che vi dica – ripetono tutti – cerchiamo di andare avanti. Altro non possiamo fare”.

Inutile sottolineare che non si è vista nemmeno l’ombra di un francese, a fare qualche spesa solo in sanremesi, che non rinunciano giustamente all’acquisto di frutta, verdura, salumi e formaggi, sempre di qualità all’Annonario. Le foto e le immagini sono eloquenti. Troppo facile scrivere ‘Il mercato ai tempi del Coronavirus’, ma questo è. Dobbiamo tutti aver pazienza e cercare di andare avanti.

Sul piano sanitario conosciamo i rischi e siamo obbligati a seguire tutte le strade per evitare il contagio. Sul piano economico siamo in attesa del ‘Decretone’ del Governo che oggi dovrebbe vedere la riunione del Consiglio dei Ministri. Commercianti ed imprenditori attendono buone nuove, anche dopo le rassicurazioni che arrivano dall’Europa. Una iniezione di fiducia ci vuole, altrimenti le immagini del mercato vuoto farebbero ancora più male.