Sanremo: da stasera l'ospedale 'Borea' sarà 'vestito' con luci che formeranno il tricolore

"Questa sera illumineremo la facciata del nostro ospedale con i colori della nostra bandiera. Un grande tricolore ad unire in un abbraccio virtuale chi sta lottando dentro gli ospedali e chi si sta adoperando fuori per contenere il contagio. Un piccolo gesto, reso possibile grazie alla realizzazione offerta dalla ditta sanremese Pico service che ringrazio, ma dal forte valore simbolico in un momento di grande mobilitazione nazionale".

Lo ha detto il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, annunciando l'installazione luminosa che da stasera e fino alla fine dell'emergenza avvolgerà la facciata dell'ospedale Borea.