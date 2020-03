Intervista al Sindaco di Taggia colpito dal Coronavirus: "Sto bene state tranquilli", il Comune verrà sanificato e rimarrà chiuso lunedì

Quando ieri siamo venuti a conoscenza del caso di Coronavirus che riguardava il Sindaco di Taggia, Mario Conio, siamo stati colpiti maggiormente dal fatto. Non che gli altri casi, tutti indistintamente, non siano importanti allo stesso modo ma, seguendo questa emergenza gli ‘altri’ sembrano solo dei numeri (che non sono). Quando invece capita ad una persona che conosci bene ecco il numero cambia e diventa qualcosa di diverso, appunto una persona.

Oggi, approfittando della tecnologia, abbiamo intervistato il Sindaco Conio che, fortunatamente, sta bene: “Anche oggi non presento problemi e non ho febbre. Mai avrei pensato di essere positivo ma, quando ho saputo il referto un pochino ho tremato. Ma ora voglio dirlo con chiarezza e diciamo le cose con serenità, perché sono la prova che non siamo di fronte ad una cosa che sempre è così tremenda. Ci vuole la giusta cautela perché bisogna evitare il contagio e, se capita, andare avanti con forza e coraggio”.

Come è cambiata la sua vita in 24 ore, dal momento della sua positività al Coronavirus? “E’ cambiata sugli aspetti basilari perché, aver dovuto salutare mio figlio che ha lasciato la sua residenza non è stato facile e non lo dimenticherò. Ho percepito che certe cose che diamo per scontate non sono così. Ora lo seguo con Skype e con il cellulare ed ora ha trovato un po’ più di serenità e ci stiamo abituando a questa nuova routine. Ho appena terminato una riunione telematica con i mie capi servizio ed andiamo avanti”.

Cosa deve fare ora sul piano sanitario? “Sono soggetto ad una quarantena coattiva e, quindi, per 14 giorni non posso uscire ed avere contatti con altre persone. Il problema vero è che alcune persone del mio staff e che mi sono vicine, devono fare la stessa quarantena e stiamo lavorando telematicamente, per fare andare avanti il Comune. Siamo in una situazione emergenziale e questo è certo ma mi sono appena confrontato con il Prefetto, che mi sta dimostrando grande vicinanza umana e lo ringrazio”.

Ed ora cosa accade, invece, sul piano Amministrativo? “Il problema fondamentale è trovare gli strumenti che permettano di esercitare l’attività. Io sono nel pieno delle mie funzioni ma stiamo ragionando anche sula bonifica e sulla sanificazione di palazzo comunale, per farli rientrare in un luogo certificato e salubre. Sicuramente saranno ridotti alcuni servizi ma rimarranno quelli minimi ed essenziali”.

Quindi il Comune lunedì potrebbe rimanere chiuso: “E’ un’ipotesi quella di chiudere per lunedì il Comune. Domattina la sanificazione inizierà domani ma, con tutta probabilità lunedì l’attività sarà ferma e riprenderà martedì e lo faremo solo quando l’edificio sarà sicuramente salubre”.

Cosa vuole dire ai suoi cittadini ed a chi le ha espresso vicinanza e solidarietà in queste ore? “Ieri, nella difficile giornata, ho ricevuto un’ondata di affetto che porterò sempre con me. Tanti bambini mi stanno mandando anche dei disegni per farmi gli auguri. Un calore che ho sentito da tutti i Sindaci ed anche il Presidente della Regione che ha trovato il tempo di chiamarmi e scrivermi. Ho sentito tanto calore vicino a me che voglio rivolgere a tutti. Io non vedo l’ora di uscire e lavorare, per essere al servizio della comunità di Taggia, che ringrazio. A loro dico di avere coraggio ed io stesso darò testimonianza del mio percorso di guarigione. Non dobbiamo avere paura ma consapevolezza nei percorsi giusti e corretti. Dobbiamo muoverci il meno possibile ed evitare al virus di avere vita facile”.