Emergenza Coronavirus: su Taggia controlli serrati della Polizia Locale sulle autocertificazioni (foto e video)

A Taggia stanno procedendo a pieno regime i controlli sulle autocertificazioni. La Polizia Locale ed i Carabinieri tabiesi sono impegnati quotidianamente su questo genere di controlli. Non è così insolito imbattersi nelle pattuglie delle forze dell’ordine. Ad esempio, questa mattina la Polizia Locale ha operato sia sul centro di Arma che su Taggia, dove era presente anche il comandante Enrico Borgoglio.



Controlli particolari frutto delle ultime disposizione governative per il contenimento della diffusione del Covid-19 (Coronavirus) che hanno portato all’istituzione di una zona rossa su tutta l’Italia e quindi, al divieto di uscire di casa. Chi viene sorpreso in giro deve avere l’autocertificazione (Il modello e le relative informazioni si trovano sul sito del Ministero dell’Interno a questo LINK). Questo documento, serve a confermare che si è in giro per: comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.



Su Taggia la sola polizia locale ha effettuato almeno 70 controlli e per il momento non sono emerse particolari criticità, ad eccezion fatta di alcuni assembramenti di persone in piazza Eroi Taggesi. Gli agenti che effettuano questi controlli agiscono con maschera e guanti, fermando indistintamente persone alla guida di auto e motorini oppure a piedi. I vigili chiedono i documenti e l’autocertificazione. Il documento viene poi inviato alla Prefettura e sarà oggetto di successivi accertamenti per valutare che al momento del controllo la persona avesse veramente rispettato una delle opzioni effettivamente tollerate.



L’autocertificazione fa leva sull’art. 495 del codice penale, “Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri” e prevede una pena di reclusione da uno a sei anni. Inoltre l’inosservanza dei provvedimenti sugli spostamenti richiama l’art 650 del codice penale, inosservanza di un provvedimento di un’autorità. Se il fatto non costituisce un più grave reato è punibile con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 206 euro. Al di là di questo aspetto, le misure restrittive sono state pensate per la salute di tutti, quindi prima di uscire di casa è opportuno considerare se ci sia reale necessità.