Emergenza Coronavirus: da oggi visitatori e accompagnatori non potranno più accedere alle strutture ospedaliere

Visitatori ed accompagnatori non potranno, da oggi, entrare nelle strutture ospedaliere dell'Asl 1. Lo ha deciso la stessa azienda, in relazione allo stato di emergenza Covid-19, per prevenire e ridurre l’esposizione della popolazione e degli operatori all’infezione.

Per contattare le strutture bisognerà chiamare i recapiti telefonici forniti in fase di ricovero e, in caso di necessità si può contattare il centralino di Asl 1 allo 0184/5361.

Le eccezioni possono riguardare solo gli accompagnatori di persone comunque fragili e l’accesso è consentito solo se preventivamente concordato con i responsabili delle strutture ed i coordinatori infermieristici.