Emergenza Coronavirus: anche la Francia e Monaco fanno come l'Italia, chiusi i negozi 'non essenziali'

La Francia fa come l’Italia e Monaco si accoda. L’emergenza Coronavirus consiglia le autorità transalpine a chiudere i locali. Da questa sera, per contenere il contagio è prevista la chiusura delle attività commerciali ‘non essenziali’.

Quindi chiusura a bar e ristoranti dopo una certa ora come nel nostro paese. Con l’aumento deciso dei casi di Coronavirus il governo francese si allinea a quello italiano come ha già fatto il Belgio e come, a breve, probabilmente faranno anche gli altri paesi.

Anche il Principato di Monaco farà la stessa cosa e non è escluso che possa chiudere anche il Casinò e le altre sale da gioco.