Coronavirus: terzo caso a Monaco, una persona in auto isolamento nella propria abitazione

Le autorità sanitarie del principato, sono state informate, venerdì 13 marzo che una persona presa in carico all’ospedale principessa Grace, era positiva al covid 19. Questa persona, poco sintomatica, ha raggiunto il suo domicilio nell’ambito di un protocollo di sanità organizzato dalle autorità monegasche che hanno messo in opera un monitoraggio coordinato dal Chpg.



Un’indagine epidemiologica è stata avviata al fine di conoscere gli spostamenti operati da questa persona nel corso degli ultimi giorni, e identificare le persone con le quali potrebbe essere stato in contatto.



Il governo del principato conferma la necessità di osservare le misure di precauzione annunciate negli ultimi giorni.