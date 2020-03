Coronavirus: prima morta a Nizza. Stop ai traghetti per la Corsica, il municipio crea un gruppo di 'riserva' fra i dipendenti per gestire l’emergenza

In un solo giorno (ieri) in Francia il numero dei contagi è passato da 2.876 a 3.661 e quello delle persone decedute da 61 a 79 . In questi numeri sta una situazione che si sta appesantendo di giorno in giorno, mentre anche le amministrazioni locali si affrettano ad adottare misure preventive che vanno ad integrare ed a seguire le indicazioni fornite, nel suo discorso alla Nazione, dal presidente Emmanuel Macron e dal governo.

Così, mentre il Paese si prepara alle elezioni amministrative che lo coinvolgeranno nelle grandi città come nei piccoli borghi, il coronavirus è ormai l’argomento che si è impadronito dell’attenzione e delle ansie della popolazione. La Ligue 1 e la Ligue 2 hanno mandato a casa i giocatori sospendendo il campionato di calcio, così come dall’UEFA sono state sospese le coppe internazionali.

A Nizza la Cinémathèque ha alzato bandiera bianca, sospendendo il ricco programma di marzo e chiudendo i battenti. E’ intervenuto anche il Sindaco Christian Estrosi, che ha lasciato ai suoi colleghi di lista le incombenze della campagna elettorale, dedicandosi alla situazione emergenziale.

E’ di ieri l’ordinanza con la quale, nella sua veste di Presidente della Métropole, Estrosi ha chiuso otto porti ai traghetti con passeggeri, ai crocieristi e agli yacht. Gli otto porti sono quelli di Cap-d’Ail, Beaulieu, Èze, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Nice, Saint-Laurent-du-Var e Cagnes sur-Mer nei quali potrà svolgersi solo il servizio merci , con il personale di bordo autorizzato a scendere solo dopo controlli sanitari. Stop quindi ai traghetti che vanno in Corsica, fatto che ha avuto notevole risalto nei giornali informatici dell’isola per le comprensibili implicazioni e i disagi che un provvedimento del genere va a creare. E’ mantenuto, invece, il servizio delle due linee tranviarie.

I dipendenti dei servizi amministrativi del Comune, della Métropole e degli eventi collegati (circa 4mila) saranno agevolati nel telelavoro, con priorità a quanti hanno in famiglia figli di età inferiore ai 16 anni o sono in non eccellenti condizioni di salute. E’ prevista anche la creazione di una “ riserva ” fra i dipendenti , così da essere in grado, in caso di epidemia, di assicurare il funzionamento dei servizi essenziali. Sono stati chiusi i musei, le piscine, i centri AnimaNice, il conservatorio, la casa dello studente e le biblioteche.

I farmacisti segnalano l’assenza di prodotti gel idroalcolici per disinfettare le mani: il Ministero delle Solidarietà e della Salute ha autorizzato la produzione da parte dei farmacisti medesimi.

Questa la suddivisione, comunicata da Santé Publique France, per regioni (alle ore 15 del 13 marzo 2020 ).

Auvergne-Rhône-Alpes: 416

Bourgogne-Franche-Comté: 272

Bretagne: 155

Centre-Val de Loire: 33

Corse: 85

Grand Est: 911

Hauts-de-France: 397

Ile-de-France: 721

Normandie: 97

Nouvelle-Aquitaine: 114

Occitanie: 172

Pays de la Loire: 55

Provence-Alpes-Côte d’Azur: 212

Totale territorio metropolitano: 3.640

Guadeloupe: 1

Saint-Barthélémy: 1

Saint-Martin: 2

Guyane: 6

Martinique: 6

Mayotte: 0

La Réunion: 5

Da questi dati si desume che nella Regione Provence-Alpes-Côte d’Azur in un giorno l’incremento è stato di 65 casi. Nel Dipartimento delle Alpi Marittime, dove si segnala una prima deceduta, una paziente di 63 anni, che ha cessato di vivere all’Ospedale l’Archet di Nizza, il numero delle persone positive al covid-19 è 43 , con un incremento di 4 rispetto al 12 marzo.

Nel Principato di Monaco è stato segnalato un secondo caso di infezione da coronavirus, la persona trovata infetta è stata posta in isolamento al Centre Hospitalier Princesse Grace.