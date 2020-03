Coronavirus? Ecchisenefrega! Non non siamo impazziti ma a Mentone sembra che sia proprio così (Video)

Coronavirus? Ecchissenefrega! Questo si evince dalle immagini amatoriali che ci ha inviato questa mattina un nostro lettore da Mentone, località turistica della Costa Azzurra, a due passi dal confine italo-francese.

Come si può vedere dalle immagini a Mentone la vita scorre normalmente: negozi aperti, bar e ristoranti che accolgono i turisti tutti vicini tra loro, nessuna mascherina e nessun ‘coprifuoco’ come accade a pochi chilometri di distanza, nella nostra provincia oltre che in tutta Italia.

Eppure anche sulla Costa Azzurra il virus ha fatto da tempo la sua comparsa con la prima vittima annunciata ieri e ben 211 casi, molti più di quanti se ne registrano nella nostra provincia, anche se con una popolazione inferiore. I risultati, a ieri, hanno riportato 800 nuovi casi in Francia (3.661 in totale) oltre a 79 morti. Dei casi in tutta la Francia, 154 sono in gravi condizioni.

Ma a Mentone, dalle immagini che vi proponiamo, sembra che importi a pochi, forse a nessuno. La autorità locali, già da tempo hanno annullato diverse manifestazioni e, da lunedì prossimo saranno anche chiuse le scuole. E pensare che, proprio l’autoisolamento e le precauzioni che sono ben conosciute, possono portare ad una soluzione del Coronavirus (tranne ovviamente la scoperta di una cura o un vaccino) e la conferma ci sta arrivando dalla Cina e dai primi ‘focolai’ italiani.

I francesi non vengono in Italia a fare spese da tempo, però le fanno in assembramento a Mentone, oppure nei supermercati come abbiamo visto in un nostro precedente servizio. A loro, vista la situazione in atto, possiamo solo raccomandare di fare molta più attenzione, perché atteggiamenti di questo tipo (e purtroppo l’Italia ne sa qualcosa) portano a peggioramenti del contagio.