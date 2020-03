Coronavirus: nuova disinfezione delle strade a Imperia. Proseguirà per 15 giorni (foto e video)

È in corso la disinfezione della città di Imperia iniziata ieri, che andrà avanti per quindici giorni su tutto il territorio del comune. “Si tratta della più grande ed estesa disinfezione attuata nella Provincia, - informa la ditta Ars, incaricata – è svolta sotto la direzione dell’assessore all’ambiente Laura Gandolfo che ha organizzato con il sindaco l’intervento in somma urgenza”.