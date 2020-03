Chi sta sul divano, chi cucina, chi legge, chi fa aperitivo in terrazza e chi…zappa: in emergenza Coronavirus i giovani danno l’esempio al grido di “Io resto a casa” (Video)

In un momento nel quale si fa grande appello al senso di responsabilità in prima linea ci sono…i giovani. Sì, proprio quella categoria spesso additata per comportamenti non esemplari, qualche mossa sopra le righe, bersaglio ideale del ‘mugugno’. Ora, invece, sono l’esempio da seguire.

Tanti ragazzi di Sanremo (e non solo) si sono uniti in una sola voce per gridare a gran voce “Anche i giovani stanno a casa!”. E così c’è chi si organizza per cucinare, leggere, fare la lavatrice vestiti di tutto punto, un aperitivo o un caffè in terrazza e c’è anche chi…zappa la terra.

Noi, nel nostro piccolo, ci siamo messi a disposizione per veicolare il loro messaggio e portarlo nel mare sconfinato del web. Bravi ragazzi! Teniamo duro, sarà ancor più bello abbracciarci quando tutto questo sarà finito.