Emergenza Coronavirus, Sanremo On effettua donazione per l’acquisto mascherine al Borea

Accolto subito dalla rete impresa Sanremo ON l’appello del dott. Mascelli, che tramite la sua Associazione “Cuore in movimento” sta promuovendo una raccolta fondi per l’acquisto di mascherine da distribuire presso l’Ospedale Borea di Sanremo. Il Cda, ha infatti approvato una donazione di 1.000,00 euro e invitato tutti i propri associati e sostenitori a contribuire per quanto possibile. “In questo momento di enorme difficoltà per tutti, ci è sembrato doveroso contribuire con la nostra associazione di Imprese a questa lodevole iniziativa, nella speranza che il nostro contributo sia di esempio per aziende e privati che vorranno contribuire con quanto possibile.” Dichiara Roberto Berio presidente del Cda di Sanremo ON.