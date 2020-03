Coronavirus: salgono a 434 i positivi in Liguria, 108 in più rispetto a ieri. 27 i decessi

Sono 434 (108 in più rispetto a ieri) i casi positivi di coronavirus in Liguria. Di questi, 275 sono ospedalizzati mentre 107 sono al proprio domicilio. I decessi sono ad oggi complessivamente 27 (esclusi i due tamponi positivi su salme). Positivi totali 434.

Gli ospedalizzati sono complessivamente 275:

Asl 1 - 28 (di cui 6 in Terapia Intensiva)

Asl 2 - 43 (12 in Terapia Intensiva)

Asl 3 - Colletta di Arenzano – 2

Asl 3 - Villa Scassi - 15

Asl 4 – 4 (2 in Terapia Intensiva)

Asl 5 - 26 (8 in Terapia Intensiva)

San Martino – 66 (19 in Terapia Intensiva)

Galliera - 62 (7 in Terapia Intensiva)

Evangelico – 29 (8 in Terapia Intensiva)

Altri reparti ospedalieri - 52

Al domicilio si trovano complessivamente 107 persone positive al Covid-19 (49 in meno rispetto a ieri)

Persone in sorveglianza attiva: totale 1.504:

Asl 1 – 230

Asl 2 - 374

Asl 3 - 209

Asl 4 - 238

Asl 5 - 453



I dati sono stati commentati dal presidente della regione Giovanni Toti, che ha ancora una volta raccomandato i cittadini a non uscire di casa. Il governatore, in diretta Facebook ha anche aggiornato sulla situazione mascherine, spiegando la giunta si sta attrezzando per reperirle la prossima settimana.

Secondo gli esperti, ha ricordato infine Toti, la curva dei contagi è destinata a salire ancora nei primi giorni della prossima settimana. Sotto l'intervento del Governatore, questa sera: