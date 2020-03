Pc assemblati, ecco i consigli da seguire per non avere brutte sorprese

Capita spesso e volentieri di voler assemblare un computer oppure di utilizzare un pc già assemblato in precedenza. Ebbene, solamente chi ha una certa esperienza alle spalle può fronteggiare questo tipo di sistemi, evitando di cadere in veri e propri tranelli, scansando qualsiasi tipo di fregatura che si nasconde dietro l’angolo.

Esistono dei pc delle marche più importanti che vengono proposti sul mercato sono già assemblati. Spesso si tratta di una situazione che si può rinvenire soprattutto nei negozi dei grandi centri commerciali e delle catene più importanti. In altri casi, ci sono dei pc assemblati che vengono venduti da negozi più piccoli o da singoli installatori, che si preoccupano di ottenere tutti i vari componenti, mettendoli insieme e poi vendendoli in un computer che viene già pre-configurato.

I migliori pc assemblati si possono acquistare anche direttamente sul web, dal momento che ci sono numerose piattaforme che li propongono a dei prezzi notevolmente vantaggiosi. Anzi, c’è da prestare attenzione come, spesso e volentieri, si tratta di offerte a tempo, per cui serve essere molto veloci nel non perdere le varie occasioni presenti online.

Attenzione alle configurazioni proposte dalle grandi catene

Per quanto riguarda i pc assemblati di numerose marche, si tratta di dispositivi che sono adeguati in modo particolare a tutti quegli utenti che non hanno una grande esperienza con l’assemblaggio dei computer. Spesso, si tratta di componenti che non sono di elevatissima qualità, anche se non è sempre questo aspetto corrisponde alla realtà.

Il problema è a livello comunicativo, dato che spesso certe caratteristiche di tali computer vengono esaltate rispetto ad altre, che portano a fare un bel po’ di confusione, soprattutto per tutti quegli utenti che non hanno una grande esperienza e conoscenza dei vari componenti dei computer.

Il mercato dei pc assemblati ha svelato tutta una serie di novità molto importanti nel corso degli ultimi mesi, a partire dalle schede video Nvidia GeForce RTX, insieme all’innovativa gamma AMD Radeon RX 5700, senza dimenticare ovviamente anche i nuovissimi processori Ryzen 3000. Pure Intel ha svelato una serie di sorprese molto interessanti, come il nuovissimo i3-9100F, ovvero un ottimo quad core con una frequenza che si spinge fino ai 4.2 GHz e un prezzo molto interessante.

Come deve avvenire la scelta dei componenti per i pc assemblati

Chi ha un po’ più di esperienza alle spalle, può sfruttare una serie di consigli molto utili per la scelta dei componenti più adatti per le proprie esigenze. Nello specifico, spesso e volentieri gli elementi che fanno la differenza sono il processore e la scheda video, ma anche il quantitativo di memoria, il chipset che caratterizza la scheda madre, ma anche il livello di potenza dell’alimentatore.

Proviamo per un secondo a pensare ad una configurazione Full HD, in cui c’è un MasterBox Q300L. Ebbene, in questo caso, una delle soluzioni migliori su cui puntare è certamente quella di optare per l’acquisto di un case decisamente più funzionale e adatto alle proprie necessità e ai propri obiettivi, ma anche ovviamente ai propri gusti a livello estetico.

Il medesimo discorso è valido per la scheda madre, come ad esempio una B450 di MSI. In questi casi, una delle scelte migliori è quella di puntare su una soluzione di Gigabyte, Asus oppure un altro produttore: i fattori che possono influenzare la decisione finale sarà il quantitativo di porte di cui si ha bisogno oppure la specifica funzionalità di cui si necessita. L’obiettivo, nella ricerca della configurazione migliore per le proprie esigenze, è quello di riuscire a individuare il corretto rapporto tra le performance e il prezzo. Chiaramente, fa la differenza anche il tipo di utilizzo che si farà del computer: se dovete usarlo per il gaming è chiaro che serviranno determinate specifiche, mentre in caso contrario si dovranno adeguare ad altre esigenze.