Sanremo: 65enne era morto da tre giorni, trovato questa mattina nel suo appartamento di via Martiri

Un uomo di 65 anni è stato trovato senza vita, questa mattina poco dopo le 10.30, in un appartamento di via Martiri della Libertà, poco sopra la galleria Francia.

Alcuni vicini hanno dato l’allarme, sia perché non vedevano l’uomo da alcuni giorni, sia per un forte odore che arrivava dall’appartamento. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Sanremo ed una pattuglia della Guardia di Finanza.

Secondo quanto evidenziato dai medici, l’uomo sarebbe morto almeno tre giorni fa. La salma è stata poi portata in ospedale per verificare le cause del decesso.