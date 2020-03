Non basta l'emergenza Coronavirus: ladri sciacalli rubano mascherine e guanti dalla sede di Ospedaletti Emergenza

Non basta l’emergenza Coronavirus ed i tanti problemi che viviamo in questo periodo. Ora ci sono anche gli sciacalli. Si, non vogliamo semplicemente chiamarli ladri, anche se tali sono, perché aggiungiamo l’aggettivo di sciacalli, per non andare oltre.

Si tratta dei soliti ignoti che, questa notte, hanno rubato uno scatolone di guanti e mascherine dalla sede di Ospedaletti Emergenza, pubblica assistenza della città delle palme. “Abbiamo difficoltà a recepire materiale dall’Asl – ci hanno detto – ed ora ci arriva anche questo furto, in un momento in cui è difficile trovarli”.

In più i ladri hanno anche rubato delle magliette con le scritte di Ospedaletti Emergenza e, la preoccupazione della pubblica assistenza è che qualcuno possa utilizzarle anche per chiedere fondi a nome della stessa, senza averne l’autorizzazione.

Il valore del furto non è eccessivo e si aggira attorno ai 200 euro, ma è davvero vergognoso quanto fatto ai danni di Ospedaletti Emergenza, soprattutto in un momento particolare, nel quale le pubbliche assistenze sono alle prose con l’emergenza Coronavirus. Ora, dopo la denuncia, gli inquirenti cercheranno di risalire ai malviventi, con le immagini delle telecamere presenti vicino alla sede.