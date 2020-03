Coronavirus: al San Martino di Genova 28 ricoverati in Malattie Infettive e 19 in Rianimazione

Stamattina in Malattia Infettiva dell’Ospedale San Martino di Genova i pazienti erano 33, ne sono stati dimessi nel frattempo 5: 4 sono rientrati alla Spezia, 1 nell’area urbana genovese. Ad affiancarsi agli infettivologi, anche i pneumologi da oggi a sostegno fisso nel reparto di Malattie Infettive. La Direzione Sanitaria conferma l’avvenuta trasformazione del Padiglione 10 in un reparto ‘buffer’, sta iniziando ad ospitare solo casi di Covid-19 positivi a bassa complessità in attesa di trasferimento sul territorio.