Chiamano la Guardia Medica con febbre alta: l'appello dell'Ordine dei Medici della nostra provincia

L’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Imperia lancia un appello a residenti e turisti affinché le chiamate alla guardia medica (che offre regolarmente la continuità assistenziale) vengano effettuate dichiarando esattamente le motivazioni della richiesta di intervento.

Stiamo parlando della sintomatologia reale del paziente che chiama, in modo da evitare che i medici impegnati nel servizio possano trovarsi in situazioni impreviste che costituiscono un rischio per gli stessi pazienti e anche per i sanitari.

Purtroppo sembra che, infatti, siano arrivate alcune telefonate notturne di chi chiedeva un intervento della Guardia Medica che, una volta arrivata sul posto, si sarebbe trovata di fronte pazienti con la febbre alta e con sintomi che possono ricondurre al Coronavirus. E’ importante, lo diciamo da tempo, che in casi come questi si chiami il Nue 112.

L’Ordine dei Medici sottolinea nuovamente di non recarsi al pronto soccorso autonomamente e soprattutto per motivazioni non di emergenza e urgenza. E’ importante evitare assolutamente di recarsi al pronto soccorso per farsi compilare ricette.