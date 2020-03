Sanremo: #andratuttobene, un messaggio di speranza dei ragazzi della Giovanna D'Arco

I ragazzi della Giovanna D'Arco di Sanremo, strada Solaro, una struttura per disabili e psichiatrici di cui é amministratore Simone Simonetti e coordinata da Monia Settembrini, hanno preparato, insieme all'operatrice Teresa, uno striscione colorato con la scritta 'Andrà tutto bene' per mandare un messaggio positivo alla loro città, nonostante anche i ragazzi osservino le regole e restino in struttura, senza la possibilità di incontrare i loro parenti, cercano di non perdere l'ottimismo e si dedicano ad attività creative ed espressive in compagnia di educatori ed operatori.