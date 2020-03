Continuo impegno sul territorio per il Sovrintendente Capo Gianni Calvi: i ringraziamenti del Comandante di Ospedaletti

Il Comandante della Polizia Locale e Protezione Civile di Ospedaletti, Gian Marco Calimera, ha nuovamente ringraziato pubblicamente il Sovrintendente Capo della Polizia Provinciale, Gianni Calvi, per il suo aiuto alla città delle rose:

“Ormai è diventata una piacevole abitudine ed un gradito dovere ringraziare il Sovrintendente Capo Giovanni Calvi per la estrema disponibilità nel mettere a disposizione la sua indiscussa preparazione professionale ed il suo inossidabile carisma ogni qualvolta siano richiesti in ausilio dai colleghi o anche dai normali cittadini. E' innegabile che, da anni, abbia un particolare rapporto con la città di Ospedaletti e con il sottoscritto e ciò mi rende ancor più fiducioso sul poter contare sulla sua rassicurante presenza in caso di necessità. Ulteriore conferma è stato l'affiancarmi più volte anche spontaneamente e nonostante tutti gli impegni gravosi cui doveva attendere durante gli ultimi disastrosi eventi climatici che tanti danni hanno causato al nostro territorio. Con la certezza di poter sempre contare sulla sua presenza, ringrazio”.