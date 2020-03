andratuttobene: i piccoli del REDS rugby Team di Imperia a sostegno di parenti e amici

Uno tra i principi base del rugby è il sostegno, mai come in questo periodo torna utile ricordarlo e metterlo in pratica.

I piccoli del REDS rugby Team - IM usando i mezzi di comunicazione on line per mettersi d'accordo, si sono armati di pennarelli e quanto possa essere utile per sostenere e far sentire la vicinanza a tutti i loro amici e le loro famiglie ed ecco che vicino all'arcobaleno è stata posizionata la mascotte, ormai nota, balenottera rossa ed il capolavoro è fatto.

"Progetti di tornei e trasferte messi in stand-by dai REDS, dai raggruppamenti regionali FIR, tornei fuori regione ed alla partecipazione a Parma ad una partita del Guinness Pro 14 delle Zebre Rugby che ringraziamo per la disponibilità e per tutti un gioioso....a presto!

Il pensiero della Società va in primis a tutti i piccoli atleti dei REDS e alle loro famiglie ed amicizie, per poi abbracciare, in un virtuale terzo tempo i rugbysti italiani ricordando quello che si fa in campo... se si viene placcati ci si rialza sempre e si continua a lottare.

Non fa nulla se tocca stare a casa, #distantimauniti, torneremo sul campetto a giocare e tutti insieme sui terreni di gara...ci vuole tempo e pazienza".