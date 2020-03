“Considerando l’emergenza della situazione creatasi con la diffusione del coronavirus in gran parte del mondo, seguendo l’esempio del Beato Tommaso Reggio che in situazioni difficili si affidava alla Santissima Vergine Maria, anche noi ci affidiamo alla Madonna delle Virtù e invitiamo la popolazione a unirsi in preghiera con la certezza che la Beata Vergine delle Virtù si prenderà cura di tutti noi.

Le suore di Santa Marta di Ventimiglia”.