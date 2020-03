Scadenza bollette dei consumi, lettrice auspica in un rinvio come già paventato

“I mezzi di informazione comunicano quotidianamente il rinvio di scadenze fiscali e non, a causa della situazione a rischio sanitario che interessa la Liguria e tutto il Paese.

Io ho sempre rispettato le scadenze per quanto riguarda le bollette dei consumi domestici (acqua, gas e luce) e oggi avrei dovuto uscire per recarmi all'Ufficio Potale per due pagamenti in scadenza oggi e domani. Non mi è stato possibile perché sono anziana, sola, e le mie condizioni fisiche, il tempo inclemente e le modalità per poterlo fare sono per me impossibili da affrontare, in quanto alle Poste mi dicono che si entri uno alla volta, facendo la fila lungo il marciapiede, cosa che le mie forze non mi consentono di affrontare.

Inoltre, la diffusione sempre più estesa del contagio da coronavirus nella nostra provincia e nel resto della Regione e dell'Italia intera (oltre che nel resto del mondo!) impone di non uscire di casa, se non per motivi di emergenza.

Per ora ho ancora cibo e medicine e quindi non sono mai uscita dopo l'istituzione dell'Autocertificazione e non penso di farlo per pagare le bollette. Oggi me ne sono arrivate altre due con scadenze ravvicinate: 19/3 e 28/3 e non credo che la situazione mi consentirà di pagarle in tempo perché il rischio sanitario non potrà diminuire entro la fine del mese. Anche in questo momento le trasmissioni televisive, come stanno facendo dall'inizio dell'aumento esponenziale dei contagi, raccomandano che è essenziale STARE IN CASA!

Vorrei chiedere alle istituzioni di intervenire sul rinvio dei pagamenti: le forniture verranno pagate, ma non in un momento di particolare virulenza del contagio, per cui si correrebbe un grande rischio nell'uscire per affrontare disagi, code e condizioni atmosferiche sfavorevoli, soprattutto per anziani in precarie condizioni di salute.

E' necessario ed urgente che le Autorità intervengano su una questione che è urgente risolvere per la tranquillità di tutti coloro che, come me devono, per cause di forza maggiore, non possono onorare le scadenze, come hanno sempre fatto.

Grazie per l'attenzione e buon lavoro, a voi giornalisti che, per tenerci informati, dovete 'uscire di casa' e correre rischi per svolgere il vostro importante compito di tenerci informati.

Teresa Barazzetti – Sanremo”.